Происшествия

Свердловский областной суд отправил за решётку мужчину, который в Черноисточинске зарезал друга детства

03.06.2022 10:02
Свердловский областной суд отправил за решётку мужчину, который в Черноисточинске зарезал друга детства

Свердловский областной суд пересмотрел приговор Пригородного районного суда по делу жителя Черноисточинска Никиты Сутормина, который летом 2020 года зарезал своего приятеля.

Напомним, трагедия произошла 20 июня 2020 года в посёлке Черноисточинск в пригороде Нижнего Тагила. 29-летний тагильчанин Евгений Жигарев приехал туда из Санкт-Петербурга, где работал поваром, к родственникам. В Черноисточинске жил его друг детства Никита Сутормин, с которым они некоторое время назад поругались. В этот день Сутормин праздновал день рождения, Жигарева в числе гостей не было. Выпив, именинник отправился к бывшему другу. Между мужчинами произошёл конфликт, переросший в поножовщину. Согласно материалам дела, Сутормин был пьян и нанёс погибшему не менее 12 ударов руками и не менее двух ударов ножом, причём второй — догнав убегающего товарища.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), проведена психиатрическая экспертиза, в апреле 2021 года в Пригородном районном суде защите удалось доказать, что подсудимый находился в состоянии аффекта, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершённое в состоянии аффекта). Приговор оказался мягким: три года ограничения свободы. В качестве морального вреда с него взыскано 2,5 млн рублей.

Прокурор и потерпевшая сторона обжаловали приговор в Свердловском областном суде. Назначенная в суде апелляционной инстанции повторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Сутормин в момент преступления в состоянии аффекта не находился. В результате судебная коллегия отменила действующий приговор. Действия подсудимого были переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ: умышленное причинение смерти другому человеку. В итоге мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима, он был взят под стражу в зале суда.

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