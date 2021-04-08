В Нижнем Тагиле начался суд над мужчиной, который в Черноисточинске зарезал своего друга

В Пригородном суде началось рассмотрение уголовного дела по громкому убийству 29-летнего мужчины, произошедшему 20 июня 2020 года в посёлке Черноисточинск. По версии следствия, в вечернее время между погибшим Евгением Жигаревым и его соседом Никитой Суторминым произошла ссора на почве личной неприязни, переросшая в драку. Родственникам сначала удалось разнять мужчин, но потом один из них вернулся с ножом и нанёс им удар оппоненту в область груди. От полученных травм Евгений скончался на месте преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Защита обвиняемого настаивает на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта, и требует переквалификации статьи.

Адвокат Сутормина Михаил Баль планирует допросить дополнительных свидетелей и предпринять попытку переквалифицировать дело на более мягкую статью. Рассматривать дело без показаний фельдшера скорой помощи и других очевидцев трагедии нельзя, считает адвокат.

«Мы полагаем, что предварительное следствие проведено неполно, квалификация действий Сутормина неверная. Мы считаем, он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 107 (убийство в состоянии аффекта). В ходе следствия наша версия не отработана», — рассказал адвокат подсудимого журналисту ОТВ.

Сегодня на заседание суда пришли около полусотни друзей Евгения, которые недовольны планами адвоката подсудимого переквалифицировать обвинение на более мягкую статью.

«Какой аффект? Концовки аффекта не было: человек после аффекта впадает в транс. Он пошёл домой, попрощался с родственниками, соседям сказал: "Простите, соседи, но я не жалею, что его убил". Мой сын лежит в ямке. У меня парализованный муж-инвалид, нет денег. Они пусть платят», — рассказала мать убитого Евгения Жигарева журналисту ОТВ.

Никита Сутормин считает, что убитый им мужчина сам спровоцировал конфликт, оскорбив его и обозвав «маменькиным сынком». Такого же мнения и мать подсудимого. Она утверждает, что убитый её сыном Евгений Жигарев в тот момент вёл себя неадекватно и даже угрожал Никите и его семье убийством.

«Это был не тот Женя, который накануне меня угощал шашлыками. Что с ним случилось, всегда хорошие отношения были. Я кричу: "Женя, ты что кричишь такое? Что с тобой?" Он на меня смотрит: "Сейчас приедут мои пацаны, они и тебя тут же завалят. Всю вашу семью положу"», — рассказала журналисту ОТВ Наталья Сутормина.

За умышленное убийство подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Если защите удастся переквалифицировать уголовное дело на статью «Убийство в состоянии аффекта», то максимальное наказание по первой части данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.