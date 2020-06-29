Стали известны подробности убийства молодого человека в Черноисточинске

Родственники и друзья 29-летнего жителя Нижнего Тагила Евгения Ж. рассказали СМИ подробности гибели мужчины.

Напомним, трагедия произошла 20 июня в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом. По версии следствия, в вечернее время между погибшим и его соседом произошла ссора на почве личной неприязни, переросшая в драку. Родственникам сначала удалось разнять мужчин, но потом один из них вернулся с ножом и нанёс им удар оппоненту в область груди. От полученных травм Евгений скончался на месте преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказал ИА «Все новости» близкий знакомый семьи погибшего Иван, Евгений приехал из Санкт-Петербурга, где работал поваром, к родственникам в посёлок. Там же живёт и его друг детства Никита, сын известной в городе бизнесвумен, с которым они раньше были в хороших отношениях. Год назад у Никиты родился ребёнок, и Евгений хотел поздравить его с этим событием, но приятель на связь не выходил. Тогда Евгений написал ему в сообщениях много неприятных слов.

20 июня Никита праздновал свой день рождения и в какой-то момент отправился к Евгению в гости, чтобы разобраться с бывшим приятелем по-мужски за сказанные слова.

По словам матери Евгения, её сын назвал соседа «маменькиным сынком». После этого Никита пришёл в дом, где живут бабушка и дедушка Жени. Сам Женя в тот момент спал. Никита позвал молодого человека и ударил по лицу, тот в ответ разбил ему нос, и мужчин разняли. После этого Никита ушёл.

«Никита вернулся со своей матерью, которая пыталась ударить моего сына по голове, но родственники её оттащили. Никита нанёс удар ножом по руке моему сыну. Женя стал убегать, но Никита его догнал и нанёс удар в сердце. Не думая, что Евгений умер, пытался его запинывать ногами», — поделилась с TagilСity.ru мама убитого.

Иван рассказал журналистам свою версию событий.

«Тогда Никита побежал к себе, взял нож для резки быков и нанёс Жене два удара, один из них — в область сердца. Он сказал: “За свои слова надо отвечать”. Потом бросил нож и побежал к бабушке Жени просить прощения», — рассказал Иван.

Суд оставил Никиту под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, опрошены ключевые свидетели. Планируется, что к осени дело передадут в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.