Под Нижним Тагилом мужчина после ссоры зарезал соседа

Следственный комитет по Пригородному району расследует убийство 29-летнего жителя Нижнего Тагила Евгения Ж. Трагедия произошла 20 июня в посёлке Черноисточинск. Как рассказал АН «Между строк» руководитель отдела Вадим Белкин, в вечернее время между погибшим и его соседом произошла ссора на почве личной неприязни, переросшая в драку. Родственникам сначала удалось разнять мужчин, но потом один из них вернулся с ножом и нанёс им удар оппоненту в область груди. От полученных травм Евгений скончался на месте преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый был задержан в тот же день. В настоящее время принимается решение о мере пресечения.