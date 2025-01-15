Свердловский областной суд отказал в замене наказания убийце таксиста в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд отказал Виталию Струкову, осуждённому за убийство таксиста, в замене неотбытой части наказания, сообщается в официальном канале суда.

Виталий Струков в апреле 2010 года приговором Свердловского областного суда был осуждён за совершение преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 19 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«В октябре 2009 года Струков с подельником вызвали такси, чтобы ограбить водителя. Выехав на окраину Нижнего Тагила, они напали на водителя и забили его до смерти. У погибшего забрали 1 тысячу рублей и угнали автомобиль. Подельник Струкова до суда не дожил. В октябре 2024 года Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство Виталия Струкова о замене неотбытой части наказания – 4 года 2 месяца 16 дней лишения свободы – более мягким видом наказания. Суд отказал осуждённому, аргументируя тем, что Струков не отличается примерным поведением в колонии, а также до сих пор не выплатил штраф», — сообщили в Свердловском областном суде.

Осуждённый обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, но и тут получил отказ.