Свердловский областной суд оставил под стражей супругов из Нижнего Тагила, продававших спецслужбам Украины чертежи с «Уралвагонзавода» 

Свердловский областной суд отклонил апелляции супружеской пары из Нижнего Тагила, замешанной в продаже чертежей с «Уралвагонзавода» спецслужбам Украины, и оставил под стражей до 3 июня, сообщил накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали двух молодых людей, супругов, которые могут быть причастны к совершению государственной измены и военному шпионажу. Тогда в центре общественных связей ФСБ сообщили, что пара за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно материалам, женщина проходит по делу по статье о государственной измене (275 УК РФ), а её супруг подозревается в пособничестве в госизмене (часть 5 статьи 33 УК РФ, статья 275 УК РФ).