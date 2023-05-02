Свердловский областной суд досрочно освободил избившего четырёх человек и ребёнка экс-полицейского из ИК-13 Нижнего Тагила

Сегодня, 2 мая, Свердловский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города Омска Алексея Кураева, отбывающего наказание в ИК-13 Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе регионального суда.

Отметим, в марте 2018 года силовик совместно с двумя коллегами приехал в магазин в посёлке Новоуральский Омской области по делу о контрабанде алкогольной продукции. В тот день стражи порядка без ордера устроили обыск магазина, подозревая, что супруга злоумышленника, работающая в этом магазине, тоже имеет отношение к продаже нелегального спиртного. Хозяйка торговой точки стала снимать на мобильный телефон действия полицейских, в ответ на это правоохранители начали избивать женщину и её 8-летнюю дочь.

Всего от рук полицейских пострадали пятеро человек, в том числе две продавщицы, пытавшиеся звать на помощь односельчан, сообщает агентство новостей «Вечерний Омск».

В 2021 году Таврический районный суд приговорил Кураева и его коллегу к четырём годам, а третьего экс-полицейского, участвующего в инциденте, — к трём годам и девяти месяцам колонии. Однако бывшие силовики обжаловали приговор, посчитав его несправедливым. Тогда 12 октября 2021 года Омский областной суд, рассмотрев апелляцию, пришёл к решению сократить сроки пребывания в колонии из-за отсутствия у пострадавших тяжёлых травм после инцидента. Кураеву уменьшили срок на год, а двум его коллегам назначили по девять месяцев колонии.

В августе 2022 года Тагилстроевский районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Кураева, однако Свердловский областной суд отменил постановление об УДО и направил материал на новое разбирательство. Суд первой инстанции вновь вынес постановление об условно-досрочном освобождении.

«Это постановление суда было обжаловано прокурором. Свердловским областным судом постановление Тагилстроевского суда оставлено в силе», — уточнили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.