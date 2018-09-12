Свердловский моногород хочет сделать своей визитной карточкой любимый вид спорта Путина

О развитии «президентского» вида спорта — самбо — и планах строительства дворца единоборств в Качканаре шла речь на встрече нового председателя правления Федерации самбо и дзюдо в Качканаре, директора по социальным отношениям Дивизиона «Урал» Фёдора Фадеенко с родителями спортсменов и тренерами. Качканарская детско-юношеская спортивная школа «Самбо и Дзюдо» на протяжении многих лет показывает блестящие результаты на региональном и федеральном уровнях, среди воспитанников — мастера спорта, победители и призёры мировых первенств.

«ЕВРАЗ, безусловно, продолжит поддерживать спортшколу: выделять средства на поездки на соревнования, на приобретение спортивной экипировки и оборудования, на проведение больших турниров. Кроме того, любое учреждение дополнительного образования, в том числе и спортивная школа, может принять участие в конкурсе социальных проектов “ЕВРАЗ: город друзей – город идей” и направить полученные грантовые средства на развитие своего вида спорта», — заявил Фёдор Фадеенко.

Школа постоянно растёт, и одной из приоритетных задач Федерации самбо сейчас является поиск новой базы для тренировок и проведения турниров международного уровня, отметил Фадеенко. Речь идёт о строительстве дворца единоборств в Качканаре — объекта, который послужит толчком для развития спорта в городе и даст возможность проводить соревнования самого высокого уровня. Этот проект, который может появиться при поддержке ЕВРАЗа, областного и городского бюджетов, будет обсуждаться после реализации другого крупного проекта — строительства ФОКа для качканарской футбольной спортшколы «Олимп», которое намечено на 2019 год.

На встрече присутствовал и временно исполняющий обязанности главы города Андрей Ярославцев.