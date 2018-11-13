Свердловский Минфин призвал города развивать производство пива

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко призвала муниципалитеты региона развивать производство пива, пишет Znak.com со ссылкой на выступление чиновницы на заседании в Заксобрании. По словам министра, в 2019 году территориям увеличили отчисления от акцизов на пиво до 50%.

«Акцизы получат только те муниципалитеты, где этот вид деятельности присутствует. Но другим муниципалитетам никто не мешает развивать это направление», — отметила Галина Кулаченко.

Основными получателями средств будут Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Полевской. Впрочем, как уточнил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Терешков, общая сумма поступлений от акцизов по пиву составит всего 2,5 млн рублей.