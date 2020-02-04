Свердловский фонд капремонта по ошибке включил «сталинку» в Нижнем Тагиле в пилотный проект по реконструкции жилых домов-памятников

Фонд капитального ремонта Свердловской области запускает пилотный проект по ремонту домов — объектов культурного наследия, в которых проживают люди. Как сообщается на официальном сайте фонда, изначально в программу вошли 43 многоквартирных дома Екатеринбурга и один дом Нижнего Тагила. Однако, как выяснилось позже, дом № 71 по проспекту Ленина из программы будет исключён.

Как пояснили АН «Между строк» в Фонде капитального ремонта Свердловской области, перечень жилых объектов представило управление охраны объектов культурного наследия. Из 127 жилых домов — памятников Свердловской области по 44 определены предметы охраны — характеристики и особенности конструктивных элементов, которые послужили основанием для включения домов в единый реестр объектов культурного значения. В рамках пилотного проекта планируется провести технический мониторинг состояния домов, который позволит определить, ремонт каких систем необходим дому в первоочередном порядке и относятся ли эти системы к предмету охраны.

«Когда мы начали работать по этим объектам, выяснилось, что дом на Ленина, 71 в Нижнем Тагиле находится на спецсчёте (когда деньги на капремонт аккумулируются на отдельном счёте дома, а не на счёте фонда. — Прим. ред.). Его ремонтом мы заниматься не можем. Пилотный проект по приведению в порядок многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, будет продолжен. Возможно, в программу позже войдут другие дома Нижнего Тагила», — пояснили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Шестиэтажный дом № 71 на проспекте Ленина был построен в 1954 году в стиле «сталинский ампир». В огромном доме на 20 подъездов сохранились деревянные перекрытия.

Из-за высокой стоимости и особых требований к выполнению работ капремонт таких домов — объектов культурного наследия за счёт средств собственников проводить практически невозможно. Именно поэтому регоператор планирует проводить работы без дополнительной нагрузки на жителей, на областной и местные бюджеты.

Отметим, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле сохранилось 114 объектов культурного наследия. Охранные зоны установлены для 17 тагильских зданий, а также сторожевой башни на Лисьей горе и зданий на территории старого Демидовского завода. В августе 2019 года один из таких объектов, Треуховский дом на Кирова, 21, рухнул после проливных дождей. После этого мэрия выставила развалины исторического здания на продажу.