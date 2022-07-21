Свердловским предпринимателям увеличат выплаты по соцконтрактам

На запуск своего дела по соцконтрактам жители Среднего Урала смогут получить до 350 тысяч рублей, а на развитие подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства 21 июля, сообщает «Областная газета».

Размер единовременных выплат на развитие социально важного бизнеса подняли с 250 до 350 тысяч рублей в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что повышение выплат увеличит количество вариаций бизнес-проектов, поддержит предпринимателей финансово, а также поможет развивать своё дело и получать новым предпринимателям доходы выше прожиточного минимума.

Благодаря соцконтракту бизнесмен сможет пройти переобучение, открыть своё дело или заняться развитием подсобного хозяйства. Соглашение заключается между гражданином и управлением социальной политики. На Среднем Урале с начала 2022 года выдано свыше 2 тысяч социальных контрактов.