Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила

Осуждённую за репост екатеринбургскую воспитательницу Евгению Чудновец поместили в исправительную колонию № 6 Нижнего Тагила, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, её помощник навестил заключённую: сейчас та находится в карантине для медосмотра и оформления документов.

«Вместе с ней в карантине ещё шесть человек. Никаких жалоб по размещению, питанию или на состояние здоровья она не высказывала», – цитирует Татьяну Мерзлякову Ura.ru.

Мерзлякова также сообщила, что Евгения Чудновец заявила о несогласии с решением комиссии шадринского СИЗО, где она содержалась ранее, поместить её в карцер на 15 суток. Как ранее АН «Между строк» пояснили во ФСИН, Чудновец наказали за то, что в дневное время суток она лежала на кровати под одеялом. Омбудсмен пояснила, что штраф помешает осуждённой добиться условно-досрочного освобождения, и заявила, что обратилась по этому поводу к заместителю генпрокурора в УрФО Юрию Пономарёву и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. По её словам, если всё сложится удачно, воспитательница сможет выйти по УДО 27 января.

«Если эти взыскания будут признаны незаконными и будут сняты, то у девушки появится возможность претендовать на условно-досрочное освобождение, а у нас – шанс помочь ей выйти на свободу. Поскольку позиция прокуратуры изначально была даже мягче, чем приговор суда, мы надеемся, что взыскания будут сняты», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Евгению Чудновец приговорили к пяти месяцам колонии по обвинению в распространении детской порнографии. Она опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. Сама Чудновец непосредственно к ролику не имела никакого отношения, опубликовала его из-за возмущения происходящим на видео. После этого воспитательница лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов получили тюремные сроки. Как писала «Медиазона», в их деле есть много нестыковок.

Агентство новостей «Между строк»