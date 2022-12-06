Свердловские власти рассказали о судьбе Треуховского особняка в Нижнем Тагиле 

Департамент информполитики Свердловской области рассказал о судьбе Треуховского дома, который расположен в Нижнем Тагиле на улице Кирова, 21. Как сообщает телеканал «Реальный Тагил» со ссылкой на ответ официального аккаунта департамента, подготовлен перечень работ по сохранению объекта культурного наследия с учётом его технического состояния. Работы должны быть выполнены до 2026 года.

Из-за ненадлежащего состояния здания областное управление госохраны объектов культурного наследия обратилось с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Истец требовал муниципальные власти, являющиеся собственником здания на улице Кирова, 21, исполнить свои обязательства в области сохранения, использования и охраны государственных объектов культурного наследия. Суд иск управления госохраны ОКН удовлетворил ещё в 2019 году. Собственник (муниципалитет города) должен провести работы по сохранению здания до 2026 года. На сегодняшний день срок для добровольного исполнения исковых требований собственником ОКН не истёк. На исполнение исковых требований у ответчика есть 48 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ранее мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению дома Треуховых. Он является частью ансамбля «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова» (дома № 19 и 21 на улице Кирова). За разработку научно-проектной документации муниципалитет предлагал 2,5 млн рублей.

Об истории дома Треухова можно почитать здесь.