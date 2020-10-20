Свердловские власти попросили пациентов с лёгкой формой коронавируса не вызывать скорую помощь

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков попросил жителей региона с подтверждённым коронавирусом вызывать скорую помощь только в крайних случаях. На очередном брифинге чиновник заявил, что сейчас в 20% случаев бригаду вызывают пациенты с лёгкой формой заболевания, которым уже назначено лечение, но они считают, что их обязаны госпитализировать.

«20% вызовов имеет характер неотложной помощи. Достаточно лёгкий с минимальной симптоматикой, больной нормально себя чувствует, но настаивает, что должен быть госпитализирован, хотя ему уже может быть выписано лечение. Много молодых людей. Я хочу напомнить, что работники скорой работают с максимальной нагрузкой. Они делают все возможное и иногда невозможное, чтобы спасти наше здоровье. А если около 20% вызовов будет к пациентам, которых может обслужить не только скорая помощь, то к кому-то эта скорая приедет позже, чем следует», — пояснил Креков.

Из-за большого количества вызовов, вчера, 19 октября, время ожидания скорой помощи у пациентов с COVID-19 или подозрением на него достигало шести часов. В итоге власти вывели на линию ещё четыре бригады из Центра медицины катастроф.

Напомним, на днях в соцсетях жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что ожидала «неотложку» почти 7 часов.

Отметим, в больницах Нижнего Тагила не хватает мест для больных коронавирусом и их перевозят в медучреждения Серова и Сысерти. По данным АН «Между строк», дорога туда-обратно у инфекционной бригады может занимать до 10-11 часов с учётом времени передачи пациентов.