В Нижнем Тагиле скорая помощь ехала на вызов около 7 часов. Врачи не справляются с большой нагрузкой

Тагильчанка рассказала в группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» о скорой помощи, которая ехала на вызов 6 часов 40 минут.

«На днях пришлось вызвать скорую помощь. Вызов сделали в 11:00, а вот приехали они только в 17:40... Это вообще нормально? В вызове было указано, что у больного высокая температура, которая не спадает и сильная одышка, даже при малейшем движении», - пишет подписчица группы.

За день до этого случая жительница безуспешно пыталась вызвать доктора для своего отца на дом. Женщина пояснила, что поликлиника в посёлке Северный не работает в связи с тем, что лечащий врач ушел на больничный. На следующий день состояние отца ухудшилось, и семье пришлось вызвать скорую помощь, которая приехала лишь спустя 7 часов.

«Сейчас количество вызовов увеличилось на 100%. А количество сотрудников осталось прежним. Сложно работать», - объяснил журналисту главврач станции скорой помощи Сергей Безбородов.

В начале октября на станции скорой помощи организовали 10 специализированных инфекционных бригад из 28, которые работают ежедневно.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали в комментариях врачей:

«Скорые не успевают, у них огромная нагрузка, да и не только у скорых, детские врачи перегружены, поликлиники вообще молчу, почему не увеличивают штат медицинских работников, почему не делают им доплаты, я не говорю про тех кто с ковидными работает, а про обычных медиков, мне их лично жалко огромная нагрузка, ещё и вызываю с 37,6, во многих случаях скорую вызывают из-за всякой ерунды…»

Ранее стало известно, что в больницах Нижнего Тагила не хватает мест для больных коронавирусом и их перевозят в медучреждения Серова и Сысерти. По данным АН «Между строк», дорога туда-обратно у инфекционной бригады может занимать до 10-11 часов с учётом времени передачи пациентов.