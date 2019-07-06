Свердловские власти опровергли приостановку Венского фестиваля

Венский фестиваль музыкальных фильмов продолжит свою работу без перерывов. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила сегодня, что никаких изменений в работе площадки не планируется. Напомним, накануне появилась информация, что фестиваль решили прервать на 8 и 9 июля, на время вероятного визита в Екатеринбург Владимира Путина.

«Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходит при поддержке правительства Свердловской области, — любимое поклонниками классической музыки мероприятие. Год от года он привлекает всё больше зрителей. Причём на концерты приходя не только екатеринбуржцы, но и жители других муниципалитетов. А в этом году, я надеюсь, среди зрителей будут и наши гости, которые приехали на ИННОПРОМ и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи, но и, в том числе благодаря фестивалю, получат насыщенную культурную программу. Впереди много интереснейших концертов, все они пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки, насколько мне известно, не планируется», — цитирует Учайкину департамент информполитики региона.

Ранее директор фестиваля Мария Зашляпина на своей странице в Instagram написала, что он будет закрыт на два дня — 8 и 9 июля.

Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Ежегодно его посещает около 50 тыс. человек. Всего на фестивале планируется показать 23 фильма. Среди них — запись премьеры «Бориса Годунова» на сцене Парижской оперы режиссера Иво ван Хове, полнометражная версия оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика» на французском языке, концерт Элтона Джона 2014 года в зале «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

На следующей неделе в Екатеринбурге продёт десятая международная промышленная выставка «Иннопром-2019» (с 8 до 11 июля). Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». 9 июля в Екатеринбург планирует приехать президент Владимир Путин. Цель визита — посещение ИННОПРОМа-2019 и саммита GMIS-2019. Также ранее сообщалось, что глава государства планирует встретиться в УрФУ с ректором Виктором Кокшаровым, чтобы обсудить Универсиаду-2023.