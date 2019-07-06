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Свердловские власти опровергли приостановку Венского фестиваля

06.07.2019 23:10
Свердловские власти опровергли приостановку Венского фестиваля

Венский фестиваль музыкальных фильмов продолжит свою работу без перерывов. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила сегодня, что никаких изменений в работе площадки не планируется. Напомним, накануне появилась информация, что фестиваль решили прервать на 8 и 9 июля, на время вероятного визита в Екатеринбург Владимира Путина. 

«Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходит при поддержке правительства Свердловской области,  любимое поклонниками классической музыки мероприятие. Год от года он привлекает всё больше зрителей. Причём на концерты приходя не только екатеринбуржцы, но и жители других муниципалитетов. А в  этом году, я надеюсь, среди зрителей будут и наши гости, которые приехали на ИННОПРОМ и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи, но и, в том числе благодаря фестивалю, получат насыщенную культурную программу. Впереди много интереснейших концертов, все они пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки, насколько мне известно, не планируется»,  цитирует Учайкину департамент информполитики региона.

 

Ранее директор фестиваля Мария Зашляпина на своей странице в Instagram написала, что он будет закрыт на два дня — 8 и 9 июля.

Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Ежегодно его посещает около 50 тыс. человек. Всего на фестивале планируется показать 23 фильма. Среди них — запись премьеры «Бориса Годунова» на сцене Парижской оперы режиссера Иво ван Хове, полнометражная версия оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика» на французском языке, концерт Элтона Джона 2014 года в зале «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

На следующей неделе в Екатеринбурге продёт десятая международная промышленная выставка «Иннопром-2019» (с 8 до 11 июля). Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». 9 июля в Екатеринбург планирует приехать президент Владимир Путин. Цель визита — посещение ИННОПРОМа-2019 и саммита GMIS-2019. Также ранее сообщалось, что глава государства планирует встретиться в УрФУ с ректором Виктором Кокшаровым, чтобы обсудить Универсиаду-2023.

 

Фото: 
znak.com
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