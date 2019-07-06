Из-за приезда Путина в Екатеринбурге отменят два дня Венского фестиваля

Проходящий в Екатеринбурге Венский фестиваль прервут на два дня. Об этом пишет Е1 со ссылкой на организатора события Марию Зашляпину.

Фестиваль проходит на площадке перед УрФУ им. Ельцина уже в десятый раз. Организаторы сообщили, что в этом году их попросили убрать экран с площади перед ВУЗом на 8 и 9 июля.

«Наш маленький “уютный” Венский фестиваль столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в прямом смысле этого слова. Фестиваль не будет работать в понедельник 8 июля и во вторник 9 июля. И мы приложим все усилия чтобы открыться в 20:00 10 июля. Нам придётся пропустить демонстрацию двух фильмов, а именно, концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и запись фестиваля Валерия Гергиева “360 градусов” с посвящением Игорю Стравинскому, симфония духовых инструментов и балет “Петрушка” в оригинальной версии 1911 года. Мы не будем работать потому что нам придётся на эти два дня убрать с площади экран», — написала в своём Facebook Мария Зашляпина.

Напомним, 9 июля в Екатеринбург прибудет президент Владимир Путин. Цель визита — посещение ИННОПРОМа-2019 и саммита GMIS-2019. Также ранее сообщалось, что глава государства планирует встретиться в УрФУ с ректором Виктором Кокшаровым, чтобы обсудить Универсиаду-2023.