Свердловские таксисты просят у властей компенсации за расходы на установку «противоковидных» перегородок

Таксисты Свердловской области попросили регионального министра транспорта Василия Старкова компенсировать им затраты на установку перегородок в такси, установленных по указу губернатора Евгения Куйвашева. Как говорится в письме представителя общественного совета по развитию такси в УрФО Владимира Герасименко, в организации полагают, что на выплату компенсаций из бюджета потребуется выделить около 3 млн рублей, пишет Znak.com.

Сумма была посчитана исходя из средней стоимости перегородки (1500 рублей), количества автомобилей такси, имеющих разрешения на работу (4600 машин), и предположения, что только 30–40% таксистов смогут документально подтвердить расходы на установку перегородки.

Также общественный совет попросил временно, на время кризиса, отменить для таксистов плату за выдачу разрешений на работу. Сейчас они стоят 3750 рублей. По словам Владимира Герасименко, плату за разрешения, например, уже отменил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.