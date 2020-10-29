​​​​​​​Свердловские таксисты пожаловались в прокуратуру на указ Евгения Куйвашева об «антиковидных» перегородках в автомобиле

Компания ООО «Максим-Екатеринбург» пожаловалась в прокуратуру Свердловской области на указ губернатора Евгения Куйвашева о защитных экранах в автомобилях такси. По мнению службы такси, правовой акт содержит коррупциогенные факторы.

Как рассказал изданию «Ъ-Урал» юрист сервиса «Максим» Андрей Стукало, установка защитного экрана в такси не предусмотрена заводской конструкцией транспортных средств. По его словам, технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» прямо запрещает внесение таких изменений.

«В указе губернатора мы выявили два коррупциогенных фактора, один из которых проявился сразу в двух формах. Установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, оно одновременно противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с коронавирусом», — рассказал Стукало.

Кроме того, представитель компании считает, что наличие защитного экрана влияет на организацию циркуляции воздуха в автомобиле и меняет распределение температуры и влажности в салоне. В свою очередь, нарушенный воздухообмен приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стёкол, ухудшает обзор.

В Нижнем Тагиле таксисты вовсе проигнорировали указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о необходимости устанавливать «антиковидные» перегородки в автомобиле. Сразу в нескольких сервисах журналисту АН «Между строк» ответили, что противовирусная защита в их автомобилях не установлена.