Свердловские предприниматели могут получить консультацию юристов и других специалистов на горячей линии СОФПП 

В Свердловской области работает горячая линия для малого и среднего бизнеса. Как сообщает департамент информполитики региона, этот инструмент информирования и поддержки предпринимателей был запущен в 2020 году, в период начала пандемии. За всё время работы на линию поступило почти 70 тысяч обращений.

Сегодня горячая линия для бизнеса усилена дополнительными специалистами, а также юристами. На вопросы предпринимателей в режиме экспресс-консультаций отвечают 17 сотрудников Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также четыре приглашённых юриста.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы разрабатываем и вводим новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Глава региона поручил нам проконтролировать, чтобы был налажен оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса. У нас в области два года эффективно работает горячая линия для предпринимателей. Мы усилили её и укомплектовали дополнительными специалистами, чтобы ни один предприниматель не остался без обратной связи», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Горячая линия для бизнеса работает на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей ежедневно с 9:00 до 18:00. Обратиться за консультацией предприниматели могут по бесплатному телефону 8 (800) 500-77-85, написав в онлайн-чат на сайте СОФПП и портале 66msp.ru, а также отправив обращение на электронную почту sof@sofp.ru.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, самые популярные темы вопросов касаются инструментов господдержки, последних антикризисных изменений в законодательстве.

«Предприниматели интересуются льготным финансированием, условиями займов СОФПП, в целом видами заёмных средств в текущей ситуации. Спрашивают про кредитные каникулы и рефинансирование, гранты для бизнеса, исполнение контрактов. На линию обращаются как субъекты МСП, так и самозанятые граждане. Много вопросов задают экспортёры», — рассказал Валерий Пиличев.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал специальный штаб по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях санкций. С помощью штаба планируется «оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе».

Также в рамках достижения устойчивости экономики области СОФПП с 21 марта снизил ставки по займам для малого и среднего бизнеса. Теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, которая в конце февраля поднялась до 20% годовых.