Свердловский фонд поддержки предпринимательства снизил ставки по льготным займам для бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с 21 марта снижает ставки по займам для малого и среднего бизнеса. Теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, которая в конце февраля поднялась до 20% годовых.

На днях наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства утвердил снижение ставок по займам бизнесу. Эта мера поддержки принята в рамках выполнения поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию.

«Губернатор Евгений Куйвашев в ходе оперативного штаба поставил задачи по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы Свердловской области. Решение о снижении ставок по льготным займам малому и среднему бизнесу принято Набсоветом фонда в соответствии с поручениями главы региона. В условиях растущей волатильности на рынках важно сохранять доступность льготного финансирования для предпринимателей. Мы продолжим работу над релевантными для бизнеса мерами поддержки и будем оперативно о них сообщать», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На сегодняшний день ставка по большинству займов СОФПП составляет 15% годовых, а именно по программам: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5% годовых. Займ можно получить на открытие бизнеса, а также на развитие уже существующего.

«В рамках законодательства о микрофинансовых организациях мы можем предоставлять бизнесу займы до 5 млн рублей. Такую сумму можно получить по всем ключевым нашим займам. Максимальный размер антикризисного займа "Новый старт" составляет 500 тысяч рублей. Мы разработали его в период кризиса 2020 года, чтобы помочь предпринимателям оперативно пополнить оборотные средства, урегулировать задолженность по зарплатам или аренде. Эта программа актуальна до сих пор», — добавил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Финансовая поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вопросы, касающиеся оформления займов, можно задать специалистам центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле по адресу Мира, 2а лично или по телефону +7 (3435) 42-18-09. Также вы можете обратиться на горячую линию СОФПП по номеру 8 (800) 500-77-85.

Добавим, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запустил новые площадки для связи в дополнение к существующим. Это Telegram, паблики на «Яндекс.Дзен» и во «ВКонтакте». На официальном сайте СОФПП появились новые удобные разделы: «Антикризис-2022» и «Антикризисные прямые эфиры».