В Свердловской области создан специальный штаб, который будет следить за экономической стабильностью в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал специальный штаб по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях санкций. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области сейчас нужно не допустить необоснованного скачка цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Правительство региона должно взять под контроль этот вопрос и жёстко реагировать на любые попытки безосновательно взвинтить цены.

«Наша задача — оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе», — сказал он.

Первому заместителю губернатора Алексею Шмыкову губернатор поручил оперативно представить предложения по составу участников штаба.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в области разработан список поручений, которые помогут сохранить бюджет региона. В частности, свердловские власти будут заключать новые государственные контракты только в «крайних случаях», новые бюджетные обязательства регион пока брать не будет. Также департамент госзакупок проанализирует контракты, выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций, и составит список организаций, которые попали под санкции. Министерство АПК будет постоянно отслеживать изменения цен на продукты, особенно первой необходимости.