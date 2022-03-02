«Никакого расточительства быть не должно». Губернатор Свердловской области рекомендовал мэрам пересмотреть муниципальные бюджеты

Губернатор Свердловской области составил список поручений, которые помогут сохранить бюджет региона. В том числе в своём Instagram глава региона рекомендовал мэрам пересмотреть городские бюджеты.

«В сегодняшней ситуации одна из наших главных задач — сохранить деньги региона, чтобы продолжать исполнять все наши обязательства, в первую очередь по выплатам зарплат и пособий. Я составил список поручений, которые помогут нам сохранить бюджет. Никакого расточительства быть не должно», — говорится в посте Евгения Куйвашева.

По словам губернатора, Министерство агропромышленного комплекса будет постоянно отслеживать изменения цен на продукты, особенно на продукты первой необходимости. Все инвестпроекты проанализируют, чтобы понять, где есть риски недоставки иностранного оборудования.

Также департамент госзакупок проанализирует контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций, и составит список организаций, которые попали под санкции. Новые госконтракты будут заключаться только в крайних случаях.