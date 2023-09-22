Свердловские колледжи будут готовить специалистов для «Уралвагонзавода»

Сотрудничать с «Уралвагонзаводом» будут 11 колледжей и техникумов Свердловской области. Соглашение об этом подписали министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, а также руководители корпорации УВЗ и образовательных организаций.

«Подписывая соглашение, мы выходим на новый этап нашей совместной работы. Мы видим необходимость поддержки предприятий, наши студенты уже после первого курса готовы работать в рамках практики. В перспективе мы идём к тому, чтобы максимальное количество выпускников оставалось работать на предприятиях региона, лучшие из них смогут получить дальнейшее сопровождение “Уралвагонзавода”, региональных Минобразования и Минпрома», — сказал Юрий Биктуганов.

Напомним, в сентябре в Свердловской области стартовала инициированная губернатором Евгением Куйвашевым реформа системы среднего профессионального образования. Она должна решить проблему с дефицитом рабочих кадров на предприятиях. Ранее губернатор заявил, что дефицит рабочих кадров на предприятиях региона составляет 15 тысяч человек.

Соглашение предполагает отраслевое распределение образовательных организаций среди курирующих ведомств. Новая модель позволит передавать профильным министерствам такие задачи, как обеспечение целевого обучения под потребности отрасли экономики, взаимодействие с работодателями в части развития инфраструктуры практической подготовки, а также реализация мер по повышению качества подготовки кадров и трудоустройства выпускников.

Согласно подписанному соглашению, готовить кадры для «Уралвагонзавода» будут Баранчинский электромеханический техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный техникум, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Высокогорский многопрофильный техникум, Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова, Нижнетагильский железнодорожный техникум, Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, Верхнетуринский механический техникум.

Соглашение позволит модернизировать образовательную инфраструктуру и улучшить материально-техническую базу учебных заведений.

«Есть понимание, как и что делать. Дополняя друг друга, мы сможем решить поставленные задачи. Возможность с первого курса проходить учебно-производственную практику позволит студентам раньше и на более качественном уровне прийти к профориентации, а региону — получить конкурентные квалифицированные кадры», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Отметим, что уже сейчас на «Уралвагонзавод» возвращаются студенты, которые проходили на предприятии практику. Кроме того, с 2022 года УВЗ участвует в кластере машиностроительной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». Первый выпуск студентов будет уже в следующем году. Также в 2024 году начнёт свою работу новый кластер — автоматики и машиностроения, где подготовка кадров будет вестись изначально под потребности «Уралвагонзавода».

Ранее подобное соглашение о сотрудничестве уже заключили региональное Министерство промышленности и науки и Минобразования, Каменск-Уральский радиотехнический техникум и четыре местных предприятия. Среди них — производственное объединение «Октябрь», Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», Каменск-Уральский металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов. Такое решение призвано стать дополнительным инструментом обеспечения экономики кадрами.