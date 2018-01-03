Свердловские «Газовые сети» возглавил Геннадий Вечканов‍

Новым гендиректором ГУП СО «Газовые сети» стал Геннадий Вечканов, который имеет опыт работы в «Уралтрансгазе». Он получил руководящую должность по итогам конкурса на заседании Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области. Результаты конкурса МУГИСО объявило в канун Нового года.

С июля 2017 обязанности генерального директора компании исполнял Владимир Шулаев. С февраля 2013 года до июля 2017 года пост генерального директора газовой компании занимал Алексей Шубинский. Он сменил Владимира Яхлакова, который возглавлял свердловские «Газовые сети» с декабря 2011 года. После проверки деятельности предприятия, организованной прокуратурой, Яхлакова обвинили в махинациях с бюджетными деньгами на сумму 51 миллион рублей. 29 августа 2016 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

С какого числа приступит к управлению свердловскими «Газовыми сетями» новый руководитель, пока не известно.