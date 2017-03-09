Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству безработных

Росстат подготовил отчёт о социально-экономическом положении регионов. Лидерами всероссийского рейтинга уровня безработицы стали Краснодарский край, Дагестан и Свердловская область, передают «Известия».

По данным ведомства, к началу этого года Краснодарский край имеет 159 тысяч безработных, Дагестан – 146 тысяч. Свердловская область в общем списке заняла третье место. По официальным данным, в нашем регионе сегодня без работы остаются около 137 тысяч человек.

Вместе с тем цифры могут не отражать реального положения вещей, уверены эксперты. К примеру, в России общее число безработных сегодня составляет 4,2 миллиона человек, однако в государственных службах занятости зарегистрирован только каждый пятый безработный россиянин.

Стоит отметить, что, по данным всё того же Росстата, общая потребность работодателей в работниках к началу этого года составила 1,1 миллиона человек. Это на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

По официальным данным, в Нижнем Тагиле на 1 марта безработными числятся 1909 человек.

Агентство новостей «Между строк»