Свердловская область вошла в пилот по переходу на замкнутый цикл обращения с ТКО

Свердловская область вошла в число пилотных регионов страны, в которых система обращения с твёрдыми коммунальными отходами будет переводиться на замкнутый цикл. Совещание на эту тему сегодня в режиме видеоконференцсвязи провёл министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, сообщает департамент информполитики региона.

Переход системы ТКО на замкнутый цикл экономики будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология». На территории области планируется сформировать инфраструктуру, обеспечивающую раздельный сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов, а также производство готовой продукции из вторичных материальных ресурсов.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, участие в запускаемом Российским экологическим оператором пилотном проекте позволит не только привлечь в регион дополнительные федеральные средства, но и будет способствовать созданию эффективной, самой современной инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации и переработке ТКО.

Помимо Среднего Урала, в пилотный проект Российского экологического оператора вошли Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Свердловской области в рамках регионального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» планируется строительство 17 мусоросортировочных комплексов и двух объектов утилизации отходов. К 2024 году их совокупная мощность позволит обеспечить обработку 75% и утилизацию 36% всех образуемых в регионе отходов. Но пока дела с сортировкой мусора в регионе в целом и Нижнем Тагиле в частности обстоят не очень радужно — об этом читайте наш большой материал.