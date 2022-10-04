Свердловская область стала лидером по количеству загрязнений рек и водоёмов

Свердловская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ по количеству загрязнений пресноводных рек и водоёмов, составленном FinExpertiza по итогам первого полугодия 2022 года. Как пишет ТАСС, с января по июнь в России было выявлено 1,2 тысячи случаев высоких и экстремально высоких загрязнений водоёмов.

На Свердловскую область пришлась четверть (25%) от общего числа инцидентов. Московская область расположилась на второй строчке рейтинга (9,4%), на третьей — Мурманская (8,8%). Далее следуют Новосибирская и Омская области с показателем 4,2%.

При этом в исследовании отмечается, что количество случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов в России в первом полугодии сократилось на 28%, а менее серьёзных, напротив, возросло на 15%.

«Среди загрязняющих веществ самыми распространёнными оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия», — сказано в исследовании.

Самый высокий уровень загрязнения среди рек и водоёмов Свердловской области, превысивший в восемь раз предельно допустимые концентрации (ПДК), был зафиксирован в реке Салде, отмечает «ФедералПресс». В реке Туре ПДК превышен в шесть раз, в Нейве, Северушке и Чусовой — в пять раз. В список загрязнённых рек и водоёмов также попали Тагил, Патрушиха, Пышма, Тавда, Ляля, Волчихинское водохранилище. Эксперты объясняют экологические проблемы водных объектов Среднего Урала большой промышленной нагрузкой.

Напомним, в середине августа местные жители заметили обильное цветение Тагильского пруда. Споры водорослей уже не первый год селятся в пруду и образуют зелёный налёт на воде. В прошлом году тагильчане были обеспокоены цветением водоёма и выкладывали фотографии в социальные сети.