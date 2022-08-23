Тагильский пруд может повторить печальную судьбу Черноисточинского водохранилища

Тагильчане вновь заметили обильное цветение Тагильского пруда. Как и осенью прошлого года, в водоёме начали обильно распространяться сине-зелёные водоросли. Проблема может стать для городского водоёма такой же серьёзной, как и для Черноисточинского пруда, считает председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. По его словам, вероятная причина появления сине-зелёных водорослей — впадение в Нижнетагильский пруд реки Исток, которая также протекает через Черноисточинское водохранилище.

По словам общественника, споры водорослей уже не первый год селятся в Тагильском пруду.

«Более недели назад, перед юбилеем города, мы заметили, что они уже стали появляться в районе нового моста через Тагильский пруд. С похолоданием пропали, а вот сейчас ситуация опять усугубилась. Цветение с каждым годом постепенно увеличивается», — говорит Андрей Волегов.

По мнению активиста, пруд давно необходимо очистить от донных отложений. Однако спасать водоём, по мнению общественника, нужно несколько по-другому, нежели Черноисточинский, где при помощи пульпопровода откачивают ил со дна. Для спасения Тагильского пруда Андрей Волегов считает необходимым в первую очеред исключить попадание лёвихинских сбросов в реку Тагил.

Также общественник отмечает, что важно заняться реабилитацией Верхнего прудка, который является возможным загрязнителем и Черноисточинского, и Тагильского прудов.

«Пруд необходимо не только чистить. Прошло практически шесть лет, и только сейчас началось какое-то движение по очистке Черноисточинского водохранилища. Не хотелось бы так долго ждать и с Тагильским прудом, потому что ситуация может ухудшаться», — говорит Волегов.

В прошлом году тагильчане также были обеспокоены цветением водоёма и активно выкладывали фото в социальных сетях. Тогда цветение было не менее обильным и пропало с наступлением холодов.