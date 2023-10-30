Свердловская область стала лидером по количеству абортов в 2023 году

Свердловская область стала лидером по количеству абортов, сделанных за счёт средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), за первые 8 месяцев 2023 года. Такие данные во время круглого стола Госдумы на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» озвучила заместитель председателя ФОМС Ольга Царёва.

Согласно приведённой статистике, в 2023 году наблюдается общее снижение количества абортов в стране. Тем не менее практика прерывания беременности зависит от конкретного региона и не находится в прямой зависимости от количества населения в регионе, отметила Царёва.

«Что касается обеспечения права женщины сделать аборт, программа государственных гарантий позволяет это делать. По итогам января — августа 2023 года у нас было за счёт средств ОМС проведено 183,4 тысячи абортов со снижением практически в 5% по отношению к уровню аналогичного периода 2022 года», — сказала Царёва.

Замглавы фонда выступила против исключения абортов из системы ОМС, о чём в последнее время всё чаще говорят в публичном поле. Она отметила, что такая мера приведёт к «существенным нежелательным последствиям для здоровья женщины».