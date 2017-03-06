Свердловская область попала в аутсайдеры экологического рейтинга регионов России

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016-2017 года, сообщает телеканал RT. Экологические аутсайдеры – Свердловская, Челябинская, Ленинградская и Московская области. По данным экспертов, в этих регионах обстановка всегда была неблагоприятной.

«Это связано с тем, что там сосредоточено большое число промышленных производств, которые работают фактически на советском наследии», – отметил председатель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Лучшая экологическая обстановка, по данным авторов исследования, наблюдается в Тамбовской области, далее идут Республика Алтай и Алтайский край. Также в десятку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

В рейтинге представлены все 85 российских субъектов РФ. При его составлении анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется. В «Зелёном патруле» заявили, что среди субъектов, демонстрирующих хорошее экологическое положение, традиционно почти нет промышленных регионов, а основное производство в них связано с агропромышленным комплексом. Кроме того, как поясняют авторы проекта, каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться.

Агентство новостей «Между строк»