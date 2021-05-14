Свердловская область попала на 8-е место среди регионов России по числу бедных

Свердловская область заняла 8-е место среди регионов России по числу жителей, чьи доходы ниже 60% от медианных: 24,1% жителей региона имеют доход ниже 17,2 тысячи рублей, со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет Znak.com.

«Доход на уровне 60% от медианного обозначает "черту риска бедности" — люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности», — объясняют специалисты.

Эксперты пришли к выводу, что результаты, полученные в ходе анализа, в два раза превышают число «официальных бедных» — под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума. Как следует из исследования, 24,6% россиян имеют доход ниже 60% от медианного, а 12,1% имеют достаток ниже прожиточного минимума. Исследователи считают, что медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний показатель завышается из-за заработков богатых граждан.