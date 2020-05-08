Свадьба, садик, предприятия. В Свердловской области зафиксировано 17 очагов распространения коронавируса

По данным областного Роспотребнадзора, на территории Свердловской области в данный момент зафиксировано 17 очагов распространения коронавирусной инфекции. Общее количество пострадавших в этих очагах — 497 человек. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская в прямом эфире областного фонда поддержки предпринимательства, который был посвящён профилактике распространения COVID-19.

Много очагов распространения среди медицинских организаций, подчеркнула Ольга Диконская и в качестве примера привела очаг в камышловской Центральной районной больнице. Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что началом этого распространения послужила свадьба.

«Там среди населения города была свадьба, два фельдшера участвовали, и в результате пошло распространение. Семья была больна — там, где была свадьба. Нарушение режима, и в связи с этим пошло серьёзное распространение через медицинскую организацию. В дальнейшем, конечно же, будет рассматриваться вопрос о привлечении, возможно, и к уголовной ответственности, так как не были соблюдены режимы и это повлекло за собой распространение инфекции и заболевания среди других людей», — пояснила Ольга Диконская, не уточнив общее количество заражённых.

Ещё в качестве примера представитель надзорного ведомства назвала очаг в дошкольном образовательном учреждении, не уточнив населённый пункт.

«Здесь зарегистрировано два случая среди детей, которые посещали дошкольную группу. Обследованы контактные первого порядка, один из родителей — медик. Круг контактов определён, 38 человек, — это 22 ребёнка и 16 сотрудников. Сейчас, конечно же, группы закрыты на карантин, все контакты изолированы по месту проживания», — отметила Диконская.

Зарегистрировано два очага и на производственных предприятиях. Масштабы заражения и город представитель Роспотребнадзора тоже не назвала, но подчеркнула, что основная проблема и в этих очагах заключалась в том, что не соблюдались меры, направленные на предупреждение и распространение коронавируса, должным образом не использовались средства индивидуальной защиты.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 1584 случая заражения COVID-19. У 56% из них (882 человека) заболевание протекает бессимптомно.

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