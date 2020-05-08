33% заражённых коронавирусом в Свердловской области младше 49 лет, у половины заболевание протекает бессимптомно

33% заболевших коронавирусом в Свердловской области, диагноз которых был официально подтверждён, входят в возрастную группу от 30 до 49 лет. Эти данные сегодня озвучила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская в прямом эфире областного фонда поддержки предпринимательства, который был посвящён профилактике распространения COVID-19.

По данным надзорного ведомства, на втором месте по количеству заражённых находится возрастная группа от 50 до 64 лет (24% от общего числа подтверждённых случаев), далее 65 лет и старше — 18% заболевших, за ней возрастная группа от 18 до 29 лет — 14% и самая малочисленная группа до 18 лет — 10% от общего числа зарегистрированных случаев заражения.

На сегодняшний день в области официально подтверждено 1584 случая заражения COVID-19. У 56% из них (882 человека) заболевание протекает бессимптомно, подчеркнула Ольга Диконская и напомнила, что бессимптомное течение наиболее опасно — человек внешне не болеет, но является источником распространения инфекции.

Самый высокий показатель заболеваемости (с учётом числа больных на сто тысяч населения) зарегистрирован в Екатеринбурге, Полевском, Красноуфимске и Первоуральске.

«По социально-профессиональной структуре: больший удельный вес среди заболевших — это работающие граждане — 49% , пенсионеры — 24%, неработающие граждане трудоспособного возраста — 9%, медработники — 9%, воспитанники и учащиеся — 6%», — отметила Ольга Диконская.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».