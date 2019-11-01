Sukhoi Superjet 100 благополучно приземлился в аэропорту Тюмени

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Ямал», благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.

Напомним, у воздушного судна, выполнявшего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, отказал двигатель через 15 минут после вылета из тюменского аэропорта.

Как сообщил источник ТАСС в авиационных службах, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. На полосе лайнер встречали представители экстренных служб.

Как пишет Znak.com, уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолёта.