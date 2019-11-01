У самолёта Sukhoi Superjet 100 отказал двигатель во время вылета из аэропорта Тюмени

Пассажирский самолёт Superjet 100 авиакомпании «Ямал» готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени. Как сообщил источник «Интерфакса», у воздушного судна отказал один из двигателей.

«По предварительным данным, у самолёта отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо», — рассказал источник издания.

По информации Znak.com, на борту самолёта находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Superjet 100 выполнял рейс по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. Из тюменского аэропорта лайнер вылетел в 18:55 по местному времени.