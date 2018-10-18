Судья из Нижнего Тагила возглавил департамент государственно-правового развития Магаданской области

В составе правительства Магаданской области создадут департамент государственно-правового развития, который возглавит тагильчанин. Глава региона и экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов уже подписал для этого все необходимые документы. И. о. начальника департамента государственно-правового развития назначен 51-летний Александр Соловьёв, бывший председатель Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Носов уже представил Соловьёва его новым коллегам на заседании правительства Колымы.

«Это опытный человек, он владеет всеми нюансами и в вопросах соблюдения законодательства, и действий по защите прав в суде, и мы надеемся на серьёзное улучшение качества работы в этом направлении», – цитирует Носова РИА «Колыма-Информ».

В сентябре Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области, после чего занялся формированием нового состава и структуры правительства региона. Зампредседателя правительства были назначены уральцы, топ-менеджеры Ростеха: Юрий Бодяев (курирует сферы строительства, ЖКХ и энергетики) и Дмитрий Косов (курирует сферы дорожного хозяйства, транспорта, связи, природных ресурсов и экологии). Министром здравоохранения Магаданской области Сергей Носов назначил экс-депутата Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывшего главврача ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергея Чеканова.