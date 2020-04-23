Судимый за изнасилование житель Краснотурьинска заплатит 30 тысяч рублей за фейки о коронавирусе (ВИДЕО)

В Краснотурьинске суд приговорил 35-летнего местного жителя по кличке Лещ, ранее судимого за насильственные действия сексуального характера, к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе в Instagram.

«Из мест лишения свободы любитель “клубнички” освободился в июне 2013 года. С целью привлечь к своей персоне внимание пользователей социальной сети Instagram, и тем самым увеличить число подписчиков, он стал распространять ложные сведения о пандемии COVID-19. С видом хорошо информированного специалиста пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что распространитель фейков работает проходчиком на горнодобывающем предприятии. После задержания сотрудниками полиции, Лещ не стал дожидаться судебного разбирательства, раскаялся в содеянном, и пояснил, что не располагал достоверной информацией об истинном положении дел.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации).

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