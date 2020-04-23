Жителя Краснотурьинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Суд оштрафовал жителя Краснотурьинска, который опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост о новом случае заражения коронавирусом в Карпинске, которого на самом не было, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Александр Л. на своей странице в Instagram в разделе "Друзья" разместил ролик, в котором заявил, что на территории Карпинска подтверждён случай заражения коронавирусной инфекцией. Также мужчина сообщил, что ночью из Североуральска и Краснотурьинска увезли по одному человеку, у которых, скорее всего, также будет подтверждён данный диагноз», — рассказали в пресс-службе суда.

В полицию на блогера пожаловалась жена его друга, правоохранители составили протокол о распространении в СМИ и интернете недостоверной информации — в день публикации официальной информации от Роспотребнадзора о подтверждённых случаях в Карпинске не было.

При рассмотрении дела суд посчитал, что пост в Instagram посеял панику среди жителей города, поэтому судья признал мужчину виновным и выписал ему штраф в размере 30 тысяч рублей.