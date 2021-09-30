Общество

Судебные приставы рассказали подробности двухлетних поисков девочки, которую в Нижнем Тагиле похитил собственный отец

30.09.2021 16:09
Судебные приставы рассказали подробности двухлетних поисков девочки, которую в Нижнем Тагиле похитил собственный отец

Судебные приставы Нижнего Тагила рассказали, как разыскивали девочку, отец которой скрывал её от матери. Ребёнка удалось вернуть маме лишь спустя два года, штурмом взяв квартиру мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, по решению суда место жительства девочки было определено с матерью. Мужчина игнорировал законные требования и скрывал местонахождение дочери. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка не ходит в детский сад и не проходит плановые медобследования.

В сентябре 2020 года судебные приставы установили, что отец с ребёнком находятся в Академическом районе Екатеринбурга. Тогда приставам удалось забрать ребёнка и передать его матери. Однако позже женщина вновь обратилась за помощью, так как бывший супруг опять силой забрал ребёнка. 

«Было возобновлено исполнительное производство. Ребёнок и должник были объявлены в розыск. В ходе межведомственного взаимодействия с МВД России по Свердловской области, со Следственным комитетом России по Свердловской области должник и ребёнок были найдены», — рассказывают в ГУ ФССП.

Мужчину с дочерью нашли в Нижнем Тагиле. На место выехали представители органов опеки и психолог. Однако в квартире, где должен был находиться ребёнок с бабушкой, никого не было. 

«Девочку обнаружили в квартире этажом выше, где в квартире друга её вместе с бабушкой пытался скрыть должник. В результате долгих разъяснений о возможных последствиях неправомерных действий женщина согласилась вернуть ребёнка матери. Однако хозяева квартиры пытались воспрепятствовать законным действиям судебных приставов и вели себя агрессивно, но были предупреждены об уголовной ответственности», — комментируют в ведомстве.

После проведённой беседы отец вернул дочку матери. Судебные приставы сопроводили их до места проживания.

Фото: 
пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области
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