Судебные приставы Нижнего Тагила разыскивают папу-алиментщика   

В Нижнем Тагиле судебные приставы разыскивают 45-летнего Геннадия Синицына. Мужчина задолжал своим детям 1,8 млн рублей. Сыну на данный момент уже исполнилось 20 лет, а дочери — 7 лет. Дзержинское отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство по взысканию алиментов с должника. Отец-неплательщик знает свои обязанности, но от уплаты долга уклоняется.

Сейчас мужчина не проживает Нижнем Тагиле и не выходит на связь. Возможно, он находится в Екатеринбурге. По инициативе судебного пристава-исполнителя объявлен в исполнительный розыск.

Если у вас есть информация о должнике, ГУ ФССП по Свердловской области просит сообщить её по телефонам: 8 (343) 362-28-18, 362-28-17 (отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников и розыска детей ГУФССП России по Свердловской области).

По ФЗ № 152 «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов могут распространять биометрические персональные данные без согласия должника.