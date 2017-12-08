Судебные приставы арестовали вертолёт у завода-должника в Качканаре

ФССП арестовала вертолёт R44 у качканарского завода «Металлист» за долги перед 450 работниками в размере 16 млн руб. Как отметили в пресс-службе ведомства, вертолёт Robinson R44 не стали окончательно забирать у руководства завода, а оставили на хранение директору организации без права пользования. Вертолёт стоит на специализированной площадке на территории завода.

«Арест дорогостоящего транспорта побудил должника к погашению задолженности работникам, — добавили в пресс-службе ФССП. — Взыскателям перечислены их заработные платы. Арест с имущества не снят до погашения всей суммы задолженности по иным категориям исполнительных производств».

Напомним, в середине ноября по факту невыплаты заработной платы областная прокуратура инициировала проверку на качканарском предприятии. По данным надзорного ведомства, задолженность перед работниками образовалась за период с августа по октябрь 2017 года. В отношении руководства завода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат»).

Отметим, что цена новой винтокрылой машины данной модели начинается от 615 тысяч долларов.