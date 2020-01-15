Суд взыскал 2,3 млн рублей с Алексея Навального и других оппозиционеров из-за московских протестных акций

Черёмушкинский суд взыскал 2,2 млн рублей с Алексея Навального, сотрудников ФБК и других оппозиционеров в качестве компенсации за потраченные государством средства на работу силовиков во время протестных акций, прошедших в Москве летом 2019 года.

Как пишет «МБХ Медиа», истцом по делу выступил прокурор Москвы Денис Попов. Он попросил суд компенсировать средства, которые были потрачены на обеспечение безопасности во время проведения акций, поскольку они потребовали привлечения дополнительных сил и средств Росгвардии. В сумму иска были включены не только расходы на оплату труда сотрудников силового ведомства, но и траты на горюче-смазочные материалы для спецтехники.

Изначально сумма исковых требований составляла 5 млн рублей, но позже она была снижена до 2,3 млн рублей, из которых 1,2 млн — компенсация расходов 27 июля и 1,1 млн — деньги, потраченные на безопасность 3 августа. По словам истца, сумма была снижена, поскольку некоторые сотрудники Росгвардии «отказались от выплат или взяли выходной».

Несмотря на аргумент адвоката защиты Вадима Прохорова, что обеспечение безопасности, в том числе на протестных акциях, — это обычная деятельность Росгвардии, финансируемая всеми гражданами за счёт налогов, суд принял сторону истца.

Напомним, в ноябре 2019 года прокурор Москвы Денис Попов стал фигурантом расследования ФБК Алексея Навального. В нём утверждалось, что прокурор через офшор и бывшую жену владеет строящимся горнолыжным курортом в Черногории и рыболовной базой под Астраханью, а также пентхаусом в Испании — в доме в Марбелье проживает его жена, сын и дочь. Кроме того, сотрудники ФБК обнаружили дачу на Рублёвке, оформленную на имя 70-летней матери прокурора. Вся найденная недвижимость не указана в декларации Попова.