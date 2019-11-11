ФБК выпустил новое расследование про прокурора Москвы Дениса Попова (ВИДЕО)

Фонд борьбы с коррупцией, объявленный иностранным агентом, опубликовал на YouTube новое расследование, посвящённое заграничной недвижимости прокурора Москвы Дениса Попова.

«Съёмочной студией для сегодняшнего расследования стала в буквальном смысле квартира прокурора города Москвы. Как мы туда попали? Магия помогла», — заявляется в начале ролика.

В нём основатель ФБК политик Алексей Навальный и сотрудник фонда Георгий Албуров заявили, что Попов через офшор и бывшую жену владеет строящимся горнолыжным курортом в Черногории и рыболовной базой под Астраханью, а также пентхаусом в Испании — в доме в Марбелье проживает его жена, сын и дочь. Кроме того, сотрудники ФБК обнаружили дачу на Рублёвке, оформленную на имя 70-летней матери прокурора. Вся найденная недвижимость не указана в декларации Попова.

«Прокурор Москвы лично инициирует иски против оппозиционеров в интересах Росгвардии. Требует миллионы рублей и грозит арестом квартир для обеспечения таких исков. Прокуратура Москвы имеет важнейшее значение в деле признания иностранными агентами всех и вся. Любое беззаконие, с которым вы столкнётесь в столице, признаёт законным именно прокурор Попов — мужчина в белом кителе. Ну и, в конце концов, это один из руководителей правоохранительной системы страны. В "силовой" иерархии прокурор Москвы уступает только Генпрокурору России. И этот человек — иностранный агент», — заявляют авторы расследования.

Напомним, 18 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это тем, что фонд получил три транша из-за границы — два из США и один из Испании. Спонсор ФБК из Испании не смог объяснить, зачем сделал пожертвование: он не говорит по-русски и никогда не был в России. По его словам, он перевёл деньги в сентябре, когда счета фонда были арестованы из-за расследования дела об отмывании денег, а реквизиты перевода с сайта ФБК убрали. В ФБК перевод из Испании назвали провокацией.