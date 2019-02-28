Суд вынес приговор бизнесмену, который устроил разборку со стрельбой в центре Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бизнесмену Николаю Воробьёву, обвинявшемуся в незаконном хранении оружия, нанесении телесных повреждений средней тяжести и побоях, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл днём 5 апреля 2018 года. Воробьёв приехал на Volkswagen Touareg в свой двор на улице Пушкина, но не смог проехать к гаражу, поскольку путь ему преградила Lada, водитель которой отошёл в магазин. Через некоторое время сзади к машине Воробьёва подъехала девушка на Hyundai, которой нужно было повернуть налево на парковку, но кроссовер преграждал ей путь.

Сидевшие рядом в белой Skoda двое братьев попросили Воробьёва проехать немного вперёд — это позволило бы им выехать из двора и пропустить девушку на Hyundai к стоянке. Однако Воробьёв отреагировал грубо, а потом вылез из автомобиля, ударив одного из парней дверью.

Словесная перепалка переросла в драку. Предприниматель наносил соперникам мощные удары и целился в голову. После этого один из братьев, обороняясь, выстрелил в Воробьёва из травматического оружия.

На оглашении приговора бизнесмен заявил, что в день драки со стрельбой он возвращался из больницы после операции на сердце, а на него «напала вооружённая банда» и ему пришлось «биться, как умирающей кошке».

Суд признал смягчающим доказательством наличие у подсудимого несовершеннолетних детей и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.