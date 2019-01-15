Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Настю Рыбку и Алекса Лесли

Белорусская модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) приговорены судом Таиланда к условному сроку заключения, пишет РИА Новости. Изначально им вменялось незаконное предпринимательство и предоставление секс-услуг, в апреле обвинение в незаконном предпринимательстве было снято.

В суде они признали себя виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера.

Суд приговорил их к условному сроку заключения, Рыбка и Лесли будут депортированы в Белоруссию и Россию соответственно.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в феврале 2018 года, поводом для этого стало проведение секс-тренингов для туристов.

Рыбка связывала своё преследование с вышедшим в начале февраля 2018 года расследованием Алексея Навального об отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Многие факты из расследования были основаны на публикациях из инстаграма Рыбки, которая сопровождала Дерипаску во время поездки.