Суд в Сысерти приговорил к 8 годам колонии мужчину, убившего свою жену-блогера

Сысертский районный суд назначил 8 лет исправительной колонии строгого режима Дмитрию Журавлёву, обвиняемому в убийстве своей 28-летней жены — известного Instagram-блогера Кристины Журавлёвой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 5 апреля этого года пара поссорилась в своём доме под Сысертью. Во время ссоры Дмитрий задушил Кристину. Тело женщины пять дней лежало в доме и начало разлагаться. Тогда Журавлёв решил избавиться от тела, арендовал машину, положил в неё труп, который затем выбросил в лесу.

30 апреля мужчина подал в полицию заявление о пропаже жены, но вскоре сознался в её убийстве.