Муж блогерши Кристины Журавлёвой из Екатеринбурга признался в её убийстве

Дмитрий Журавлёв — муж Instagram-блогерши Кристины Журавлёвой из Екатеринбурга, погибшей в начале апреля, — признался в её убийстве и написал явку с повинной, со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет Znak.com.

По его словам, мужчина уточнил, что пошёл на преступление, устав от многочисленных скандалов в семье и претензий, которые ему высказывала покойная.

Получить официальный комментарий в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области по этому поводу на момент публикации информации не удалось.

28-летняя Кристина Журавлёва вела блог в Instagram, который касался моды и стиля, у неё было почти 60 тысяч подписчиков. Последний пост девушка опубликовала 3 апреля. Пару недель спустя подписчики стали писать, что волнуются из-за того, что девушка не выходит на связь.

16 апреля тело девушки нашли случайным образом в лесу возле Арамиля.

«Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по трассе в сторону Екатеринбурга, остановился по нужде. Отошёл метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было. Шофёр сообщил в полицию», — рассказал тогда начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Сразу выяснить, кем была покойная, не удалось.

«Личность девушки удалось установить далеко не сразу, так как схожих по приметам людей в розыске не значилось. Представители МВД проделали большую работу. Ответ на вопрос, кем оказалась погибшая, сыщики получили 29 апреля. Было установлено, что это Кристина Журавлёва», — отметил полковник Горелых.

Пресс-секретарь следственного управления Александр Шульга 6 мая распространил заявление о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (по части 1 статьи 105 УК РФ). Муж покойной считался основным подозреваемым.