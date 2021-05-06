В Свердловской области нашли тело пропавшей блогерши Кристины Журавлёвой

Под Арамилем обнаружено тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой, которая пропала в начале апреля, пишет E1.ru.

«Девушку нашли в середине апреля в лесополосе. Была проведена экспертиза. Пока нет данных, идёт ли речь о суициде либо это было убийство», — сообщил источник издания в силовых структурах.

В пресс-службе СК России по Свердловской области сообщили, что по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.

«СКР разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что личность погибшей девушки установлена, в настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе выясняется, были ли у неё конфликты в семье.

Знакомая погибшей рассказала на своей странице в Facebook, что Кристина вела Instagram-блог, посвящённый стилю и красоте, в котором было 57 тысяч подписчиков. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva_. В середине апреля девушка внезапно перестала выходить на связь и вести свои страницы. Знакомые дозвонились на её телефон, но ответил муж девушки, который сказал, что она от него ушла.

«Завтра похороны, а муж под стражей. Очень много тёмных и непонятных пятен, сложно собирать информацию, сидя по разным городам, но вот такой финал», — написала знакомая погибшей.

В СК и МВД пока не подтверждают информацию о задержании супруга Кристины Журавлёвой. Там попросили дождаться результатов судебной экспертизы, чтобы точно определить причину смерти.