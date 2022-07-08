Суд в Нижнем Тагиле отправил в тюрьму на 9 лет 37-летнюю женщину за убийство возлюбленного

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве возлюбленного. Как рассказал АН «Между строк» помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла 12 июля 2021 года. Следствие установило, что подсудимая, её младший брат и сожитель собрались для распития спиртного по случаю дня рождения родственника подсудимой в квартире по улице Тимирязева. В какой-то момент между женщиной и её сожителем, находившимися в алкогольном опьянении, возник конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож и ударила оппонента в грудь. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

«Собравшаяся в тот роковой день за одним столом компания отмечала день рождения младшего брата обвиняемой. От поздравительных тостов до словесной перебранки там, где спиртное льётся рекой, обычно рукой подать. Так произошло и в данном случае. Когда количество употреблённых участниками застолья “градусов” устремилось к критической отметке, между женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Что стало для него непосредственной причиной, двое оставшихся после этого застолья в живых в дальнейшем точно вспомнить уже не могли. Впрочем, для заурядной пьяной потасовки наличие весомого повода, как правило, совершенно не обязательно. Итогом посиделок стало наличие бездыханного тела рядом с уставленным нехитрой снедью и опорожнёнными ёмкостями кухонным столом», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщина была признана судом виновной и отправлена отбывать наказание в колонию общего режима на 9 лет.